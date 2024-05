Groningen viert Bevrijdingsdag: Leutje Festival, Bevrijdingsfestival en activiteiten in Bevrijdingsbos

Groningen viert zondag de vrijheid. Op Bevrijdingsdag vinden in de stad verschillende activiteiten plaats.

In het Stadspark vindt het Bevrijdingsfestival plaats. De deuren van het terrein gaan om 12.00 uur open. Op het festival in Groningen gaat Claude optreden. Hij is één van de Ambassadeurs van de Vrijheid. Daarnaast staan er optredens gepland van Froukje, TikTokTammo, Sophie Straat, Nick Mulvey, John Coffey, Moonloops en Nusantara Beats, Roodkopje X Braai, BenWal, Lisa Ploeger en Marit Nygard. Het Bevrijdingsfestival duurt tot 23.00 uur.

Extra bussen en treinen

Om alle festivalbezoekers in het Stadspark te krijgen worden door vervoersbedrijven Qbuzz en Arriva extra bussen en treinen ingezet. Zo rijden extra bussen langs het Stadspark op de lijnen 3, 4 en 304. Lijn 133 rijdt deze keer ook op zondag. Daarnaast zijn er late ritten op de lijnen 5, 6, 50, 61, 65, 178 en 312. Arriva rijdt vier in plaats van twee keer per uur met treinen van en naar Bad Nieuweschans, Delfzijl, Roodeschool en Veendam.

Leutje Festival

Wie liever naar een kleinschaliger festival gaat kan vanaf 10.00 uur terecht op het Leutje Festival op het Bernoulliplein. Tot 19.00 uur vindt er op en rond het plein een vrijmarkt plaats, zijn er optredens van bands, is er eten en drinken en worden verschillende workshops aangeboden. “Het Leutje Festival begon twee decennia geleden als initiatief van bewoners voor hun kinderen”, laat de organisatie weten. “Uiteindelijk is dit initiatief uitgegroeid tot een zeer geliefd multicultureel wijkfeest.” Optredens zijn er van lokale bands zoals Honey Jar en 4Horsmen.

Bevrijdingsbos

In het Bevrijdingsbos bij Noorddijk beginnen de activiteiten om 11.45 uur. “Er zullen verschillende sprekers zijn die stilstaan bij het jaarthema Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid“, vertelt de organisatie. Onder andere loco-kinderburgemeester Ilse zal een voordracht houden over de rechten van het kind.” Daarnaast zijn er muzikale optreden van Harmonie ’67 en de Groninger artiest Pieter van der Zweep. Na het leggen van bloemen op het regimentenplateau wordt een boom geplant.

