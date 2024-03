Groningen- Op de rotonde op de S.O.J. Palmelaan heeft woensdagmiddag een kleine aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

Hierbij is de fietser lichtgewond geraakt. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. We werd de persoon even gecontroleerd. De politie noteerde de gegevens

Foto's