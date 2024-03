Treiterende buurman krijgt werk- en celstraf

GRONINGEN (ADP) – Een 62-jarige man uit Veendam is voor het voortdurend lastigvallen van zijn buurvrouw en haar kinderen veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Daarnaast is de man een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd.

De rechter tilt er zwaar aan dat de man zijn buren twee jaar lang intensief heeft getreiterd. Hij filmde hen, bonkte op de muren, luisterde hen af en begluurde het gezin. Dit begon in 2019 toen de vrouw en haar kinderen naast de Veendammer kwamen te wonen. De mogelijke oorzaak is een liedje dat de kinderen zong over een ‘enge buurman’.

Niet meer veilig voelen

De vrouw deed in 2021 aangifte. De agenten gingen met de Veendammer in gesprek en verzochten hem te stoppen met dit gedrag. Hij ging echter door met intimideren en lastigvallen. De rechter vindt dat hier geen sprake meer is van een gewone burenruzie of overlast. De aard, de duur, de frequentie en intensiteit maakt dat de vrouw en haar kinderen zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis en woonomgeving.

Locatie- en contactverbod

De officier van justitie eiste twee weken geleden een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De rechter ziet meer heil in een contact- en locatieverbod met het slachtoffers, voor de duur van drie jaar, als extra maatregel. De rechter vindt het positief dat de verdachte en zijn vrouw inmiddels zijn verhuisd. De Veendammer moet zich psychisch laten onderzoeken en behandelen.

