Bespaar tot 80% gas met een warmtepomp! In 2024 nog met verhoogde subsidie!

Regio – Bent u inwoner van Groningen of Friesland? Goed nieuws! Het Rendement Verduurzaming biedt u de kans om uw woning te verduurzamen met een hybride warmtepomp en tot wel 80% te besparen op uw gasverbruik.

Bovendien is er in 2024 een extra aantrekkelijke subsidie beschikbaar, met bedragen tot wel €3.250. Beslissingen die in 2024 worden goedgekeurd, blijven ook in 2025 profiteren van deze subsidie, dankzij nieuwe versoepelingen van de overheid. Dit is hét moment om actie te ondernemen!

Wat is een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp werkt samen met uw bestaande cv-ketel. In plaats van volledig afhankelijk te zijn van gas, haalt de warmtepomp warmte uit de lucht en gebruikt deze om uw huis te verwarmen. De cv-ketel springt alleen bij wanneer het écht nodig is, zoals op extreem koude dagen. Hierdoor bespaart u flink op uw gasverbruik.

De voordelen van een warmtepomp op een rij:

Bespaar tot 80% op gas

Met een hybride warmtepomp hoeft uw cv-ketel minder hard te werken. Dit betekent dat u aanzienlijk minder gas verbruikt, wat direct terug te zien is op uw energierekening. Verhoogde subsidie tot €3.250

In 2024 kunt u profiteren van de extra verhoogde ISDE-subsidie. Dit verlaagt uw investering aanzienlijk, en omdat aanvragen die in 2024 worden goedgekeurd ook in 2025 nog geldig zijn, heeft u meer zekerheid. Lagere CO₂-uitstoot

Door minder gas te verbruiken, verkleint u uw ecologische voetafdruk. Zo draagt u actief bij aan een duurzamer milieu. Comfortabel en toekomstbestendig wonen

Een hybride warmtepomp is een investering in de toekomst. Uw woning is voorbereid op strengere milieueisen en stijgende gasprijzen. Snelle installatie: binnen 2 tot 6 weken

Geen lange wachttijden! Het Rendement Verduurzaming installeert uw hybride warmtepomp al binnen 2 tot 6 weken. Zo geniet u snel van lagere energiekosten.

Populaire warmtepompen bij Het Rendement Verduurzaming

🟢 1. Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp

Combineren met iedere cv-ketel

Bespaar tot 80% op gasverbruik

Subsidie: €2.400

Energieklasse: A++

Prijs inclusief installatie en subsidie:

± €3.750,- incl. btw

Of €28 per maand via Energiewarmtefonds

Met deze hybride warmtepomp van Intergas verlaagt u uw gasverbruik tot wel 80%! Dankzij de samenwerking met uw bestaande cv-ketel blijft u altijd verzekerd van comfort, zelfs op koude dagen.

🟢 2. Remeha Elga Ace 4 & 6kW hybride warmtepomp

Combineren met iedere cv-ketel

Bespaar tot 70% op gasverbruik

Subsidie: €2.400 – €2.700

Energieklasse: A++

Prijs inclusief installatie en subsidie:

± €3.950,- incl. btw

Of €28 per maand via Energiewarmtefonds

De Remeha Elga Ace is ideaal voor woningen die willen besparen op gas, maar ook een betaalbare oplossing zoeken. Dankzij de A++ energieklasse is deze pomp super zuinig.

🟢 3. Remeha Elga Ace All-in-One warmtepomp 4 – 8kW (Meest gekozen)

Hybride incl. cv-ketel (CW4 of CW5)

Bespaar tot 70% op gasverbruik

Subsidie: €2.850 – €3.250

Energieklasse: A++

Prijs inclusief installatie en subsidie:

± €4.850,- incl. btw

Of €39 per maand via Energiewarmtefonds

De Remeha Elga Ace All-in-One is een totaaloplossing. Deze hybride warmtepomp wordt geleverd met een geïntegreerde cv-ketel, waardoor uw installatie volledig is vernieuwd. Dit is de meest gekozen optie door klanten van Het Rendement Verduurzaming.

🟢 4. Daikin Altherma All-in-One warmtepomp 8kW

Hybride incl. cv-ketel (CW5)

Bespaar tot 70% op gasverbruik

Subsidie: €2.850

Extra cashback: €500,- (t/m 1 juni 2025)

Energieklasse: A++

Prijs inclusief installatie en subsidie:

± €4.500,- incl. btw

Of €39 per maand via Energiewarmtefonds

De Daikin Altherma All-in-One is een krachtige warmtepomp met uitstekende prestaties, zelfs op de koudste dagen. Met de extra €500,- cashback t/m 1 juni 2025 is deze pomp nog voordeliger.

Extra subsidie in 2024: Hoe werkt het?

In 2024 biedt de overheid een hogere subsidie voor hybride warmtepompen via de ISDE-regeling. Waar de subsidiebedragen eerder lager waren, kunt u nu tot wel €3.250 subsidie per warmtepomp ontvangen. Dit maakt het veel voordeliger om te verduurzamen.

Goed nieuws! De overheid heeft de regels versoepeld: als uw subsidieaanvraag in 2024 wordt goedgekeurd, behoudt u in 2025 het recht op de subsidie. Dit betekent dat u meer tijd krijgt om te plannen, terwijl u nog steeds profiteert van de gunstige voorwaarden van 2024.





Stap voor stap naar uw warmtepomp

Gratis berekening maken

Wilt u weten wat een hybride warmtepomp voor uw situatie betekent? Doe dan direct een gratis berekening via de website van Het Rendement Verduurzaming:

👉 www.het-rendement.nl Gratis adviesgesprek

Twijfelt u nog of heeft u vragen over uw woning? Bel vrijblijvend naar 0596 36 22 11 voor persoonlijk advies. Onze adviseurs staan voor u klaar. Installatie binnen 2 tot 6 weken

Geen maanden wachten! U heeft binnen 2 tot 6 weken een volledig geïnstalleerde hybride warmtepomp in uw woning.

Waarom kiezen voor Het Rendement Verduurzaming?

Lokale specialist : Actief in Groningen en Friesland.

: Actief in Groningen en Friesland. Snelle installatie : Binnen 2 tot 6 weken operationeel.

: Binnen 2 tot 6 weken operationeel. Uitstekende service : Van advies tot subsidieaanvraag.

: Van advies tot subsidieaanvraag. Ervaren monteurs: Gecertificeerd en gespecialiseerd in hybride warmtepompen.

Met jarenlange ervaring helpt Het Rendement Verduurzaming huiseigenaren met verduurzamen. Of het nu gaat om een warmtepomp of een compleet verduurzamingspakket, ze staan altijd voor u klaar.

Exclusieve korting voor 112Groningen.nl-lezers

Als trouwe lezer van 112Groningen.nl ontvangt u een tijdelijke korting van €150 op een van de installatiepakketten van Het Rendement Verduurzaming. Dit is bovenop de verhoogde subsidie van de overheid!

Hoe claimt u de korting?

Vermeld bij uw aanvraag dat u via 112Groningen.nl komt. De korting wordt direct verrekend met uw offerte.

Kom in actie en profiteer van deze unieke voordelen!

Gratis berekening maken: www.het-rendement.nl

Direct bellen: 📞 0596 36 22 11

