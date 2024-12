Nieuwe dienstregeling NS: Meer treinen naar Zwolle en Randstad

Groningen – Er rijden vanaf vandaag (zondag) meer NS-treinen tussen Groningen en Zwolle en naar de Randstad. Van zondag tot en met donderdag vertrekt de laatste intercity richting Zwolle voortaan om 23.19 uur. Nu is dat een half uur eerder. Op vrijdag en zaterdag rijdt de laatste intercity om 23.49 uur in plaats van 23.26 uur. Deze trein rijdt ook naar Schiphol.

De laatste twee treinen vanuit de Randstad stoppen na Zwolle niet meer op alle stations. Dus ook niet in Haren en Groningen Europapark. In plaats daarvan laat de NS late sprinters rijden.

Extra vroeg naar de Randstad:

In de ochtend komt er een extra vroege trein richting de Randstad. Die vertrekt om 5.18 uur en heeft als eindbestemming Den Haag.

Er gaat ook een extra spitstrein rijden tussen Assen en Groningen. Die vertrekt om 18.18 uur vanaf Assen. Er vervalt een spitstrein tussen beide provinciehoofdsteden op dinsdag. Die van 16.52 uur naar Assen en van 17.18 uur naar Groningen. Er is dan te weinig ruimte op het spoor.

In de nieuwe dienstregeling wordt de rit naar Den Haag zes minuten korter en die naar Schiphol zeven minuten langer.

Arriva:

In tegenstelling to de NS verandert in de dienstregeling van Arriva vrijwel niets. “De treinen vertrekken hoogstens een minuut eerder of later”, aldus de regionale vervoerder.

Qbuzz:

Vanaf vandaag (zondag) verandert de busdienstregeling in Groningen en Drenthe. Qbuzz voert wijzigingen door in vertrektijden en zet op enkele lijnen extra bussen in. Dit speelt in op de toenemende vraag naar openbaar vervoer, vooral in het weekend.

In het weekend neemt het gebruik van de bus toe. Vanaf 15 december rijdt Qbuzz daarom op enkele lijnen meer ritten. Zo krijgt lijn 178 (Siddeburen – Groningen) op zaterdag een extra vroege rit. Stadslijn 1 (Reitdiep – Zernike – Centrum – Hoofdstation) rijdt op zaterdagmiddag vier keer per uur, en lijn 65 (Zoutkamp – Winsum – Groningen) rijdt dan twee keer per uur.

De halte bij de Van Ketwich Verschuurbrug is na de werkzaamheden weer in gebruik. Qliners uit Assen, Emmen en Stadskanaal stoppen daar weer. Op lijn 15 (Hoofdstation – Zernike) worden tijdelijk weer grotere bussen ingezet. Als gevolg daarvan rijden er tussen 8 en 13 uur twee ritten per uur per richting minder.

Meer wijzigingen zijn te vinden op de website van Qbuzz.

