Groningen – Een automobilist is zondagmiddag van de weg geraakt en daarbij in een sloot tot stilstand gekomen. Dit gebeurde op de Sint Petersburgweg in stad.

De bestuurder kwam gelukkig alleen met de schrik vrij. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto af te slepen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.

Foto's