Hoe verkeersmodellen helpen de stad bereikbaar te houden

En dan natuurlijk straks de vraag of de gewenste reductie van 80.000 auto’s gehaald is. Volgens Vissers is het antwoord op die vraag nog niet zo makkelijk te geven. Auto’s gaan tellen is onbegonnen werk, stelt hij. “Wat we dan wel gaan doen? Vergelijken. We houden de actuele drukte nauwkeurig in de gaten en leggen dat beeld náást het model dat laat zien wat de situatie zou zijn bij een reductie van 20 procent”, zo legt hij uit. “Ingewikkeld? Nee hoor: eigenlijk meet je dan gewoon of het effect overeenkomt met je voorspelling.”