Groningen- Bij Station Groningen-Europapark is woensdagmiddag om 16:35 uur iets gebeurd. De politie en vervoersbedrijf QBUZZ kwamen ter plaatse.

De toedracht is nog niet bekend.Een APP met trein informatie meldt dat er technisch onderzoek is tot 17:00 uur. Treinen staan stil en het sein op rood. Sporen werden opgemeten. Het werd druk of het Hoofdstation.

Update: ‘Het ging om een spoedinspectie van wissels die bij daglicht moest gebeuren en niet kon wachten tot morgen‘

