Roden / Peize – Op de N372 tussen Peize en Roden heeft donderdagmiddag een kettingbotsing plaatsgevonden waarbij een lijnbus en zes auto’s betrokken waren. Het ongeval gebeurde omstreeks 17:15 uur.

Hulpdiensten waaronder de politie en twee ambulance waren ter plaatse. Meerdere mensen zijn nagekeken in de ambulance, een gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. Wat de toedracht is van het ongeluk is niet bekend. De N372 was tijdelijk in beide richtingen afgesloten.

Foto's