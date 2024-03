Aanmeldcentrum in Ter Apel is nog steeds veel te vol

Ter Apel – Het blijft onverminderd druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht werd het maximum van tweeduizend asielzoekers opnieuw overschreden. Er waren 166 mensen te veel in het centrum, dat is één meer dan de dag er voor.

De aanhoudende drukte heeft tot gevolg dat de boete die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de gemeente Westerwolde moet betalen, verder oploopt. De teller staat nu op 120.000 euro. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal oplopen tot 1,5 miljoen. Meer(+bron) Rtvnoord,.nl

Foto's