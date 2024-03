Groningen- Op het Gedempte Zuiderdiep heeft maandagmiddag rond 17:00 uur een ongeval plaatsgevonden waarbij een scooter was betrokken. Er is 1 lichtgewonde gevallen.

Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance. Het fietsverkeer had hinder van het incident. De ingang van de Schoolholm is tijdelijk gestremd.

