Ter Apel – Het aantal asielzoekers dat boventallig in de COA-opvang in Ter Apel zit, blijft oplopen meldt Rtvnoord maandagmiddag op hun website. Aan het begin van deze week zitten 42 mensen te veel in de opvang bij het landelijke aanmeldcentrum. In de dagen daarvoor waren dat tientallen minder.

Sinds een paar weken mogen er niet meer dan 2.000 asielzoekers in Ter Apel verblijven, heeft de rechter bepaald. Meer(+bron) op Rtvnoord.nl.

