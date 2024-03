Melding autobrand op de Eemshavenweg N46

Middelstum – Maandagavond rond 18:00 uur kreeg de brandweer, politie en rijkswaterstaat een melding van een autobrand op de Eemshavenweg N46.

Bij aankomst van de brandweer heeft de brandweer een kleine controle gedaan om het voertuig daaruit bleek dat er geen sprake was van een brand. Wat er precies aan de hand was is niet bekend. Een berger kwam ter plaatse om het voertuig af te slepen.

Tijdens het incident ontstond er in beide richtingen een file. Dit leidde tot een vertraging.

Foto's