Baflo – De brandweer van Balfo is donderdagavond opgeroepen voor een gaslek in een woning aan de Margrietlaan in Baflo. De politie en de ambulance kwamen ook ter plaatse.

Ter plaatse stonden de bewoners van de woning buiten met hun kat. De brandweer heeft meting gedaan. De bewoners werden gecontroleerd door het ambulancepersoneel.

