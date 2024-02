Groningen Bereikbaar: ‘Straks vijf maanden lang stevig oponthoud, 20% minder autoverkeer is noodzakelijk’’

Groningen – In en rond de stad wordt volop gewerkt aan de weg en het spoor. Daarom is het voor jou als bestuurder op de weg handig om te weten waar je langs moet. Iedere maand komt er iemand van Groningen Bereikbaar in de OOG Ochtendshow om te vertellen over die werkzaamheden. Schrijft Oogtv.



Groningen Bereikbaar is een organisatie die zich steeds meer uitbreidt. Zo ook in het geval van Hans Paul Klijnsma, hij is mobiliteitsadviseur. Maar wat houdt dat nou in? ‘Als Groningen Bereikbaar hebben we verschillende partners die moeten worden geïnformeerd. Samen met vier andere collega’s doe ik dat,’ licht Hans Paul toe. Die bedrijven worden tegenwoordig ook van advies voorzien. En dat breid zich steeds meer uit, zelfs tot buiten de provincie. Bedrijven die benaderd worden zijn meestal 100+, en wat dat betreft, gaat daar de komende tijd nog meer tijd ingestoken worden.

Er moet de komende tijd veel werk verzet worden, maar wat gaat er ook alweer gebeuren?

Het is heel goed om het geheugen permanent op te frissen. Vanaf 22 maart krijgen we vijf maanden lang stevige oponthoud. De verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg moet worden aangesloten. En daar zijn flinke werkzaamheden voor nodig en daarom moet er 20% minder autoverkeer rijden.

Waarom 20% minder verkeer?

Hans Paul vertelt dat zij bepaalde verkeersmodellen hebben binnen Groningen Bereikbaar. Uit berekeningen lijkt dat zo’n model pas gaat werken als je 20% minder verkeer hebt. En dan gaat het niet over alleen de ringwegen, maar over het hele verkeersnetwerk in Groningen. ‘Die oproep is echt heel erg serieus. 20% minder autoverkeer is noodzakelijk, ook vanwege de doorgang van spoeddiensten en natuurlijk de mensen die een fysiek beroep hebben en echt naar hun werk moeten. Het is dus echt ook een beroep op solidariteit.’

De operatie start op 22 maart. Als iedereen tijdens Operatie Ring Zuid ‘gewoon’ de auto blijft nemen, staat het verkeer in Groningen muurvast. Een dringende oproep aan alle automobilisten: pas tussen eind maart en begin september je reisgedrag aan.

Anders reizen en werken

Onze dringende oproep aan alle weggebruikers is: pas tijdens Operatie Ring Zuid je reisgedrag aan. Werk thuis, als dat kan. Pak de fiets of het OV. En als je echt met de auto moet, reis dan via een P+R of buiten de spits. Denk creatief na over het anders plannen van fysieke afspraken, zodat u of uw werknemers buiten de spits kunnen reizen en informeer klanten of bezoekers. Tot slot zijn op operatieringzuid.nl binnenkort diverse mobiliteitsacties te vinden om de fiets, het OV of het reizen via een P+R uit te proberen of te stimuleren onder werknemers.

Toolkit

Maak gebruik van de toolkit op operatieringzuid.nl/toolkit om medewerkers, bezoekers, leveranciers en andere belanghebbenden te informeren. In de toolkit vindt u onder andere teksten en afbeeldingen die u kunt gebruiken voor uw eigen berichten. Denk aan e-mails, intranet, website en social media.

Blijf op de hoogte

Op operatieringzuid.nl vindt u alle informatie over de verkeershinder en tips om deze hinder te mijden. Of schrijf u voor alle actuele informatie in voor onze nieuwsbrief via groningenbereikbaar.nl/nieuwsbrief. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via [email protected].

