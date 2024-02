Proces-verbalen voor drone vliegers boven politiepand Sontweg

Groningen – Maandagmiddag vlogen er drones boven de politielocatie(stallen en opslag) Sontweg in Groningen. De drones vlogen op slechts een paar meter hoogte en het vermoeden bij agenten bestond dat er opnames gemaakt werden. Omdat het verboden is te vliegen met drones binnen dit gebied is er naar de piloten gezocht.

Kort na constatering van de drones konden drie personen worden aangehouden in een voertuig in de directe omgeving van de Sontweg. Er zal proces-verbaal worden opgemaakt voor het vliegen in verboden gebied en vliegen zonder vergunning. Tevens zal er voor de piloot die ook het voertuig bestuurde proces-verbaal worden opgemaakt voor het rijden en het vliegen onder invloed van verdovende middelen.

De drones zijn in beslag genomen. Verhoor en verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie welke drone bestuurd heeft, wat er is vastgelegd tijdens de vlucht en met welke reden.

