COA krijgt een dag extra om aan uitspraak rechter te voldoen !

Ter Apel – Niet vandaag maar woensdagavond om middernacht moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voldoen aan de uitspraak van de rechter over het maximum aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel schrijft Rtvnoord dinsdag. Over dat moment was verwarring ontstaan.

Het COA ging er steeds vanuit dat de deadline vandaag zou zijn. De opvangorganisatie komt daar nu op terug na overleg met de gemeente Westerwolde.

Die ging er direct al vanuit dat het COA nog een extra dag zou hebben. Meer hierover(+bron) op Rtvnoord.nl.

