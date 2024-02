Politie Groningen arresteert verdachte na achtervolging te voet in Haddingestraat

Groningen – Gisteravond heeft de politie een 25-jarige man gearresteerd na een achtervolging te voet in de Haddingestraat. De politie zag de man fietsen en besloot tot een controle, die resulteerde in een plotselinge achtervolging te voet toen de verdachte op de vlucht sloeg.

De fiets die de verdachte bij zich had, is vermoedelijk gestolen. De politie roept daarom op dat als de fiets van iemand is, die persoon contact moet opnemen met de politie Groningen om de fiets terug te krijgen.

Foto's