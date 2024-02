Agenten controleren voertuigen die mogelijk betrokken zijn geweest bij ongeregeldheden Den Haag

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag op de Energieweg in de stad de inzittenden gecontroleerd van twee voertuigen die mogelijk betrokken zijn geweest bij de ongeregeldheden in Den Haag. Dat meldt de politie op sociale media.

De politie laat weten dat er sprake was van een zogeheten ANPR-hit. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. Het is een techniek waarbij met behulp van camera’s kentekens van voertuigen in het verkeer kunnen worden vastgelegd en door middel van software vergeleken kunnen worden met kentekens die op naam staan van personen die bekend zijn bij de politie. Wanneer er bijvoorbeeld in Limburg gezocht wordt naar een persoon kan het kenteken van diegene zijn voertuig in de ANPR gezet worden, waarbij de politie in Groningen een melding krijgt als het voertuig zich in hun regio bevindt.

De controle vond plaats op de Energieweg, waarbij er meerdere politie-eenheden werden ingezet. “De verdenking is dat de voertuigen mogelijk betrokken zijn geweest bij de ongeregeldheden in Den Haag”, schrijft de politie. “Wij hebben alle informatie vastgelegd, en gaan onze bevindingen delen met de collega’s in Den Haag.” De ongeregeldheden ontstonden zaterdagavond in en rondom een zalencentrum waar een groep Eritreeërs een bijeenkomst hield. Een groep rivaliserende Eritreeërs probeerde het centrum binnen te komen. Er werd met stenen gegooid en politieauto’s werden in brand gestoken. Zes agenten raakten gewond, dertien mensen werden aangehouden.

