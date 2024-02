Veel emoties bij herdenking Alexei Navalny op Ubbo Emmiussingel

Groningen – Diverse mensen hebben zondagmiddag op de Ubbo Emmiussingel stilgestaan bij de dood van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Er werden kaarsjes gebrand en er werden bloemen gelegd. Schrijft Oogtv(door: Sebastiaan Scheffer)

De herdenking vond plaats nabij de Museumbrug, bij het Regenboogpad. “Het loopt eigenlijk de hele tijd door”, beschrijft een fotograaf de situatie. “Mensen komen aanlopen, leggen bloemen, branden een kaarsje, blijven even staan en lopen daarna weer verder. Waarschijnlijk komt dat ook door het slechte weer. Hoewel de regen het wel indrukwekkend maakt, alsof er in de hemel ook wordt gehuild.” Ook op straat zijn de emoties zichtbaar. “Je ziet dat verschillende mensen het moeilijk hebben met het nieuws. Men zoekt steun bij elkaar, en er vloeien tranen.”

“Kaars branden in orthodoxe kerk”

De organisatie achter de herdenkingsbijeenkomst is geschokt door de gebeurtenissen in Rusland: “Het nieuws dat Navalny is overleden heeft letterlijk de grond onder de voeten weggeslagen. Het is een verschrikkelijke, gemene en schaamteloze misdaad die niet ongestraft mag blijven. Na de bijeenkomst op de Ubbo Emmiussingel zijn we als organisatie naar de orthodoxe kerk aan de Ganzevoortsingel gegaan om daar een kaars aan te steken voor Alexei.” Aanvankelijk wilde men de herdenking zaterdag organiseren, maar in Groningen geldt de regel dat zulke initiatieven 48 uur van tevoren aangemeld moeten worden.

Alexei Navalny

Navalny, die gold als de grootste Kremlincriticus, werd drie jaar geleden opgepakt toen hij van Duitsland naar Rusland reisde. In Duitsland was hij hersteld van een vergiftiging. De afgelopen jaren volgden perioden van gevangenissen, strafprocessen en isoleercellen elkaar in rap tempo op. Vanwege het oprichten van een extremistische groepering kreeg hij 9 en 19 jaar cel. De afgelopen twee maanden verbleef Navalny in de strafkolonie IK-3 in Charp in Siberië. De omstandigheden daar zijn erg zwaar. Volgens de gevangenisautoriteit werd Navalny afgelopen vrijdag onwel na een wandeling en verloor hij zijn bewustzijn waarna medisch personeel hem probeerde te reanimeren. Navalny werd daarna dood verklaard.

Foto's