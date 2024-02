112GroningenDag deelnemer: Stichting RHGD reddingshonden ook aanwezig 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 55 standhouders/bedrijven/instanties/hulpdiensten en dergelijke mee, 6900 M2 beursoppervlakte(+extra het buitenterrein, omhekt). Vandaag stellen we aan u voor: Stichting RHGD REDDINGSHONDEN. Video 2022.

Stichting RHGD REDDINGSHONDEN

Stichting RHGD reddingshonden is een daadkrachtige organisatie van vrijwilligers die dag en nacht klaar staan om te worden ingezet bij zoekacties naar vermiste personen, zowel in Nederland als in het buitenland. Een van onze grote inzetten was in het aardbevingsgebied in Turkije, maar we zijn vorig jaar ook ingezet bij de zoektocht naar Sanne en Hebe. De meeste van onze inzetten zijn bij het grote publiek niet bekend en betreffen zoekacties naar dementerende ouderen of suïcidale personen in heel Nederland en de grensstreek, waarbij RHGD REDDINGSHONDEN in Noord-Nederland de coördinerende reddingshondengroep is. Zonder subsidies of overheidsondersteuning stelt RHGD REDDINGSHONDEN haar reddingsteams belangeloos beschikbaar bij zoekacties naar vermiste personen.

De RHGD leidt al sinds 1999 reddingshonden en geleiders op en kan dus bogen op een zeer ruime ervaring. De opleiding tot inzetbaar reddingsteam duurt gemiddeld twee tot drie jaar.

De toegevoegde waarde van honden bij opsporingen heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. Met hun sterke reukvermogen kunnen onze honden los zoekend geursporen van vermiste personen uren, dagen, zelfs weken later nog achterhalen. Bovendien kunnen ze veel sneller een veel groter terrein doorzoeken, wat van levensbelang kan zijn!

Daarnaast hebben wij gespecialiseerde mantrail-teams, waarbij gezocht wordt naar specifieke mensengeur. Hierdoor kunnen wij aan de hand van een geurvoorwerp van de vermiste persoon direct vanaf de locatie waar vandaan de vermiste persoon is vertrokken het spoor volgen. De mantrail-teams worden vooral ingezet bij urgente vermissingen van bijv. kinderen, verwarde personen en demente ouderen. Het spreekt voor zich dat het hierbij essentieel is dat we zo snel mogelijk worden opgeroepen. De grootste kans op het (levend) kunnen lokaliseren van de vermiste is tot 4 uur na de vermissing.

RHGD REDDINGSHONDEN maakt deel uit van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties in Nederland. Daarnaast wordt er samengewerkt met reddingshondengroepen uit Duitsland en België. Zo vinden er jaarlijks gezamenlijke trainingen en oefen-inzetten plaats en wordt kennis met elkaar gedeeld. Afhankelijk van de urgentie en het zoekgebied kunnen wij opschalen en onze collega-reddingshondengroepen van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties oproepen, zodat we binnen de kortste tijd kilometers grote gebieden kunnen afzoeken met tientallen honden.

Sinds 01-01-2012 heeft de RHGD bij de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit betekent dat giften en donaties van particulieren en bedrijven aftrekbaar zijn van de belasting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze site www.rhgd.nl. Daar vindt u verslagen van zoekacties, onder meer in samenwerking met Politie Drenthe en Politie Groningen. Ze geven 1 juni ook 2x een demonstratie op het demoveld,verder vind u ze vlak voorbij de ingang aan de linkerzijde en op het buitenterrein.

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Over het online kaartverkoop volgt later meer in een vervolg persbericht in 2024. Na 13:30 uur is het sowieso rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Kom op de fiets

Kom op de fiets, lees hier

Alles op een rijtje:

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Nieuw; Met de Stadjerspas: Actie(korting) en prijs via de Stadjerspas volgt in Maart/April 2024. Gemeente krijgt daarvoor in Maart 2024 nieuw systeem/werkwijze.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link daarvoor volgt begin Maart 2024.

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar online tickets. Let op: Aan de kassa zelf 0,50 cent goedkoper !

(Het is puur het gemak bij online tickets en een proef voor de organisatie) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open, het wordt weer druk is de verwachting, kom dus na 11:00 uur, dan een rustiger online tickets rij. Link volgt na 1 maart 2024.

Foto's