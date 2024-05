Marum – Een auto met meerdere inzittenden is aan het begin van de avond door een nog onbekende oorzaak in de berm naast de A7 bij Marum beland, over de kop geslagen en weer tot stilstand gekomen.

Twee ambulances kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het is niet bekend of en hoeveel betrokkenen er gewond zijn geraakt. Dat Meldt RTVNoord.nl

