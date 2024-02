COA lijkt race tegen de klok te verliezen, blijft vol

Ter Apel – Het aanmeldcentrum in Ter Apel blijft bomvol. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt alles in het werk te stellen om zich aan de uitspraak van de kortgedingrechter te houden, maar lijkt daarin niet te slagen. Schrijft Rtvnoord vrijdag.

Voor komende dinsdag moet het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel van de rechter beneden de tweeduizend liggen. Nu ligt dat nog steeds rond de 2.200. De afgelopen vier weken is het COA naarstig op zoek naar extra opvangplekken. Dat schiet niet erg hard op, laat de opvangorganisatie nu weten in een verklaring. Meer (+bron) op Rtvnoord.nl.

