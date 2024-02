Groningen- Op de Zaagmuldersweg/ Wielewaalplein heeft vrijdagmiddag om 15:40 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een busje en een fietser. De fietser is hierbij lichtgewond geraakt. Het slachtoffer werd aan een hoofdwond behandeld in de ambulance. Het verkeer had veel hinder van het incident.

Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie maakte een rapportage op.

Foto's