Extra loon en omkleedgeld voor UMCG’ers

Groningen – De meeste medewerkers van universitaire ziekenhuizen krijgen over de komende twee jaar zeven procent extra loon. Daarnaast zijn er voor werknemers van ziekenhuizen als het UMCG betere afspraken over onregelmatige diensten, reiskostenvergoeding en tachtig euro per maand voor werknemers die zich in het ziekenhuis moeten omkleden.

De vakbonden en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) bereikten donderdag overeenstemming over een nieuwe cao. De onderhandelingen, die in oktober vorig jaar van start gingen, verliepen moeizaam. Volgens Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, waren de actiecomités al gevormd en hingen er spandoeken: “We hebben ingezet op koopkrachtbehoud en afspraken die moeten zorgen voor een betere werk-privébalans voor zowel jonge als oudere werknemers. Dat er nu een resultaat ligt is mede te danken aan al die umc-werknemers die klaarstonden om actie te voeren.” Schrijft Oogtv.nl.

De salarissen van een grote groep UMCG’ers gaan op 1 mei met vier procent omhoog en op 1 juli volgend jaar met nog eens drie procent (met een maximumbedrag). Als de inflatie in 2025 door bijzondere omstandigheden fors hoger is dan deze drie procent kunnen partijen een aanvullende afspraak maken. Daarnaast komt er een reiskostenvergoeding, gaat de thuiswerkvergoeding omhoog en komt er meer geld voor onregelmatige diensten. Fulltime merknemers die zich op het werk moeten omkleden, krijgen vanaf nu een vergoeding van 80 bruto per maand. Verder mogen oudere medewerkers met lagere salarissen mogen het rustiger aan doen en kunnen nieuwe ouders langer verlof krijgen.

