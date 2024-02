Groningen – Zondag aan het begin van de middag is op de Odenseweg/Driebondsweg op Industrieterrein Driebond in de stad Groningen een auto in een sloot beland, bij de rotonde.

Bergingsbedrijf Poort heeft de auto uit de sloot gehaald. De politie heeft ter plaatse een rapportage opgesteld van het incident om de toedracht van het ongeval te achterhalen.

Niemand raakte gewond bij het ongeval.

Update: Er lag een oliespoor en modder op de weg. Het was spekglad.

