Bedum – Aan de Molenweg in Bedum is een sinkhole ontdekt naast een put. Dit heeft geleid tot het plaatsen van waarschuwingsborden rondom het gebied.

Het sinkhole zit naast een put, vermoedelijk is het sinkhole ontstaan door een lek in de put. De gemeente is al op de hoogte en zullen het sinkhole gaan dichten.

Alleen op dit moment is niet bekend wanneer de gemeente het gat zal gaan dichten.

Foto's