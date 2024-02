Bedum – Zondagmiddag werd de brandweer van Bedum opgeroepen voor een brand aan de Prof Mekelstraat in Bedum

Bij aankomst bleek dat een container in brand had gestaan, maar deze was inmiddels geblust door omstanders. De brandweer heeft kort alles gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het vuur volledig gedoofd was, waarna ze weer retour gingen naar de kazerne.

Op dit moment is de oorzaak van de brand nog niet bekend.

Foto's