Politie laat spookvoertuig uit Stadspark wegslepen

Politieagenten hebben zaterdagochtend in het Stadspark een spookvoertuig weg laten slepen. Dat meldt de politie op sociale media.

Een spookvoertuig is een ontraceerbaar voertuig: het staat niet geregistreerd. Vaak zitten er op deze voertuigen buitenlandse kentekenplaten. De afgelopen jaren zijn spookvoertuigen een groeiend probleem in ons land, waar met name criminelen gebruik van maken. Een voertuig dat namelijk niet op naam staat van een persoon of bedrijf, en waar strafbare feiten mee worden gepleegd, kan niet gekoppeld worden aan een persoon.

De politie laat weten dat het voertuig voorlopig in beslag is genomen. “Wanneer de eigenaar zich meldt, dan heeft deze persoon veertien dagen de tijd om het voertuig op naam te zetten.”

Foto's