Bedum- In de nacht van Maandag op Dinsdag zijn op minimaal twee plaatsen ingebroken in voertuigen.

Voor zo ver bekend hebben de inbrekers het voorzien op BMW’s. Met name het stuur blijkt op de foto’s erg interessant te zijn.

Mocht u in de buurt van onder andere de klaver wonen en hebt u camera’s (beveiliging of video-deurbel) controleer deze dan goed en meld een verdacht voertuig of persoon bij de politie op het bekende telefoonnummer 0900-8844

Foto's