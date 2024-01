OM eist twee jaar cel en volwassenen-TBS tegen 17-jarige verdachte vanwege doodsteken jeugdzorgmedewerker in Emmen

Emmen – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van twee jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een nu 17-jarige jongen uit Ruinerwold. Hij wordt verdacht van het op 14 januari 2023 op gruwelijke wijze om het leven brengen van een 26-jarige medewerkster van een jeugdzorginstelling aan de Stationsstraat in Emmen. Hij heeft haar volgens het OM meerdere keren met een mes gestoken, waarna zij uiteindelijk is overleden.

Samen met een 20-jarige – donderdag terechtstaande – verdachte is de jongen volgens het OM naar de jeugdzorginstelling gegaan om geld te stelen. Dit nadat meerdere geplande overvallen op een tankstation aan de Wolfsbergenweg in Emmen niets hadden opgeleverd. Om bij het geld in de instelling te komen hadden zij de begeleidster van de jongen nodig, het 26-jarige slachtoffer. Zij beschikte over de sleutels van de kamer en de kast waar geld lag.

Het enkel bezig zijn met eigen geldelijk gewin heeft volgens de officieren van justitie geleid tot deze brute en meedogenloze daad. Het handelen van de verdachte was ook nog eens kil en berekenend. Daarnaast heeft hij tot op de dag van vandaag ontkend het slachtoffer om het leven te hebben gebracht.

Gekwalificeerde doodslag

De verdachte wordt het – samen met anderen – plegen van een zwaardere vorm van doodslag aangerekend, namelijk gekwalificeerde doodslag. Dat houdt in dat iemand om het leven wordt gebracht om – in dit geval – een diefstal mogelijk te maken. De buit van de diefstal bedroeg slechts enkele honderden euro’s. Geld dat onderling werd verdeeld.

Gruwelijke nachtmerrie

De verdachte wordt ook verdacht van de wederrechtelijke vrijheidsberoving van een toen 14-jarige bewoonster van de jeugdzorginstelling. Zij werd vastgehouden, waardoor zij zich niet kon onttrekken aan de gruwelijke nachtmerrie die zich voor haar ogen afspeelde. Uiteindelijk wist ze te ontsnappen, waarna ze op zoek ging naar hulp.

Overval op Mac

Ook wordt de jongen, samen met anderen, door het OM verdacht van een gewelddadige overval op 9 januari 2023 op de McDonald’s in Emmen. Daarbij droeg de verdachte een vuurwapen waarmee hij onder meer één keer in het plafond heeft geschoten. De overvallers gingen er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor. De overval heeft een forse impact gehad op de aanwezigen.

Doodsangsten

Tevens wordt de verdachte een gewelddadige diefstal en het afpersen van een persoon op 20 november 2022 in Veenoord, een mishandeling op 8 november 2022 in Zwolle en een bedreiging en mishandeling op 11 november 2022 in Raalte ten laste gelegd. In het Overijsselse dorp heeft de verdachte een jong slachtoffer – zonder enige reden – doodsangsten uit laten staan door hem vanuit het niets een wapen op zijn hoofd te zetten, de trekker over te halen en hem naar de grond te schoppen.

Volwassenenstrafrecht

Gelet op de ernst van de feiten, het hoge recidiverisico en de persoonlijkheid van de verdachte heeft het Openbaar Ministerie de rechtbank gevraagd het volwassenenstrafrecht toe te passen en een TBS-maatregel met dwangverpleging op te leggen. Dit omdat volgens de officieren van justitie een PIJ-maatregel (jeugd-TBS) onvoldoende waarborgen biedt voor behandeling. Hoewel verdachte wat het OM betreft zal moeten worden behandeld in een volwassen (TBS-)kader, is hij qua ontwikkeling niet gelijk te stellen aan een meerderjarige. Ten aanzien van de bestraffing zoeken de officieren van justitie daarom aansluiting bij het jeugdstrafrecht. Dat betekent dat de maximaal op te leggen gevangenisstraf van twee jaar is geëist.

Schadevergoeding

Het OM vindt dat de verdachte naast een celstraf en TBS met dwangverpleging ook een schadevergoeding moet betalen. De verdachte dient volgens de officieren van justitie zo’n 120.000 euro te betalen aan nabestaanden en slachtoffers voor onder meer het leed dat hen is aangedaan.

Onverteerbaar

Tot slot. Een 26-jarige sociale, actieve en behulpzame vrouw is om het leven gebracht. Een vrouw die er wilde zijn voor kinderen die een minder goede start hadden gehad, die ze weer perspectief wilde bieden. Daar had zij haar werk van gemaakt. Het onverteerbaar dat juist tijdens dit werk een einde aan haar leven werd gemaakt: door een van de jongeren die zij wilde helpen.

De rechtbank beslist op 1 februari 2024 wanneer er in deze zaak uitspraak wordt gedaan.

Foto's

Deel dit artikel

Social media