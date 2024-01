Veendam – Aan de Dr. Bosstraat in Veendam heeft vrijdag op zaterdagnacht een auto in brand gestaan. Voorbijgangers zagen vuur bij het voorwiel aan de bestuurderskant en belden 112. De brandweer was snel ter plaatse maar kon de auto niet meer redden.

De auto werd afgesleept door een berger. Er vielen geen gewonden. Ze gaan uit van brandstichting. De politie onderzoekt de brand.

Foto's