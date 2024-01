Oude Pekela – Maandagmiddag om 13:00 werd er in Oude Pekela een erehaag gevormd voor de automobilist die op 31 december vorig jaar om het leven gekomen is op de N367 in Pekela.

Met vuurwerk en fakkels werd een laatste eer bewezen, gevolgd door een daverend applaus. Een enorm indrukwekkend moment aldus een fotograaf ter plaatse. Raymond Molema is maar 40 jaar geworden. Video.

