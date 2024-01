Automobilist (40) overleden bij verkeersongeval nabij Oude Pekela (Video)

Politie, via X

Oude Pekela – Een 40-jarige man uit Oude Pekela is zondagavond 31 december overleden bij een verkeersongeval op de N367 nabij Oude Pekela.

De politie kreeg rond 21:30 uur een melding van het verkeersongeval waarbij een auto in botsing is gekomen met een werkvoertuig. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de auto, de 40-jarige man uit Oude Pekela, is ter plaatse overleden aan z'n verwondingen.

Specialisten van de politie gaan onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. Er wordt gesproken met mogelijke getuigen en betrokkenen en er vindt sporenonderzoek plaats.

