Onderdendam – Aan de Achterweg in Onderdendam is donderdagmiddag door nog onbekende oorzaak een elektriciteitskabel kapot geraakt. Een klein deel van het dorp heeft er last van. Hoeveel huizen er exact last van hebben is onduidelijk.

Rond 16:00 uur is de storing verholpen is de planning. Enexis is druk bezig het probleem op te lossen.

Foto's