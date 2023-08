Je bent gewaarschuwd: inbrekers gaan niet op vakantie

Regio – Thuiskomen na een vakantie en dan merken dat inbrekers je hele huis overhoop hebben gehaald?

Dat wil je niet. De vakantiestemming is dan snel verdwenen. Met een paar eenvoudige maatregelen kun je ervoor zorgen dat inbrekers je huis voorbij gaan.

 Vertel je buren dat je op vakantie bent. Ongeacht of het voor een paar weken of een lang weekend is.

 Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Sluit alle ramen en deuren goed af en haal de sleutels uit de sloten.

 Vraag of iemand de post die uit de brievenbus steekt even doorduwt en regelmatig binnen even weghaalt. Laat deze post uit het zicht leggen.

 Door je verlichting ’s avonds aan te laten gaan, lijkt het of je thuis bent. Dit kan door gebruik te maken van tijdschakelaars.

 Heb je normaal ’s avonds de gordijnen dicht, vraag dan of iemand dat voor je wil doen. Heb je de gordijnen nooit dicht, doe dat dan ook niet tijdens je vakantie. Sommige inbrekers doen aan voorverkenning.

Foto's