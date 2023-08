Wie zag gestolen oldtimer?

Westerlee – Wij kan helpen bij het oplossen van de diefstal van een oldtimer in de nacht van zondag op maandag in Westerlee. Uit een schuur bij een woning aan de Hoofdweg werd daar een rode Mercedes 190Sl uit 1960 gestolen. De cabriolet, zie foto, zou juist deze week na een jaren durende restauratie door de eigenaar voor het eerst weer de straat op.

Om bij de Mercedes te kunnen komen is eerst een aantal andere auto’s vanuit de schuur op straat gezet. Het is onduidelijk hoe de oldtimer is vervoerd, mogelijk met een autoambulance of op een aanhanger. Mocht u de auto hebben gezien of op een andere manier kunnen helpen hoort de politie dat graag. U kunt bellen met 0900-8844 of eventueel met Meld Misdaad Anoniem tel. 0800-7000.

Foto's