350 euro boete voor parkeren op invalidenplek

Veendam – Parkeren op een invalide-plek zonder invalidenkaart mag niet. De boetes zijn hoog tegenwoordig! Zegt een wijkagent van Veendam via Instagram.

Deze bestuurder krijgt binnenkort een bekeuring van 350 euro in zijn brievenbus zegt de agent. Meer bekeuringen info klik hier.

In de Boetenbase van het Openbaar Ministerie (OM) staan de lichtere overtredingen die het vaakst voorkomen. Ook verkeersovertredingen vallen hieronder. De behandeling van overtredingen is een administratieve handeling. De rechter of officier van justitie bepalen de hoogte van de boete.

Foto's