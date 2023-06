Hoger beroep op 26 juni bij het Gerechtshof inzake Wilhelmina ziekenhuis

Landelijk – De raadkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in deze zaak vindt plaats op maandag 26 juni 2023. Een zitting van de raadkamer is altijd besloten van aard.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten hoger beroep in te stellen tegen een beslissing van de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland. Het betreft het besluit van 1 juni 2023 om een 30-jarige man uit de gemeente Noordenveld in vrijheid te stellen, omdat volgens de rechters de verdenking tegen de man op dit moment niet sterk genoeg is om hem langer vast te houden.

De verdenking is dat de man betrokken zou zijn bij het overlijden van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen ten tijde van de corona-pandemie. Het OM had bij de raadkamer van de rechtbank om een verlenging van de voorlopige hechtenis van zestig dagen gevraagd. Lees ook

Foto's