Tijdelijke damwandplanken Vrijheidsplein worden verwijderd

Groningen – Aanpak Ring Zuid gaat van maandag 24 april tot vrijdag 5 mei verder met het uittrillen van de tijdelijke damwandplanken aan de zuidkant van het Vrijheidsplein.

De planken waren nodig voor de bouw van het verdiepte deel van het plein. Het verdiepte deel vormt in de eindsituatie de verbindingsboog voor verkeer van Drachten richting de westelijke ringweg en de Leonard Springerlaan. De bouw van deze boog gaat de volgende fase in. Het beton voor de vloeren en een deel van de wanden is inmiddels gestort. Daarom kan het tweede deel van de tijdelijke damwandplanken verwijderd worden. Het eerste deel van de planken is eerder dit jaar al uitgetrild.

Later dit jaar kan het derde en laatste deel van de tijdelijke damwanden verwijderd worden. Daarnaast zijn er betonwerkzaamheden voor de verbindingsboog over het verdiepte deel. Hier rijdt in de eindsituatie het verkeer van de westelijke ringweg richting het Julianaplein overheen.

