Reddingsbrigade: Forse toename aantal hulpverleningen

Landelijk – Lokale reddingsbrigades aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland voerden in 2022 in totaal 8055 hulpverleningen uit. Daarbij werden 8408 personen geholpen, waarvan er 323 uit een levensbedreigende situatie zijn gered. Het aantal hulpverleningen van de warme zomer van vorig jaar vertoont een flinke stijging ten opzichte van 2021, dat een matig hoogseizoen kende. Opvallend is dat het aantal reddingen uit een levensbedreigende situatie (328 in 2021) gelijk bleef.

Het aantal hulpverleningen (*) van 2022 komt overeen met het niveau van 2018 (8075). Maar het aantal betrokken personen (7616 in 2018) én het aantal dat daarvan uit een levensbedreigende situatie werd gered (184 in 2018) lagen in 2022 aanmerkelijk hoger. Het aantal hulpverleningen in 2019 (9079) en 2020 (9301) was nog hoger dan in 2022. Ook 2020 kende een warmere zomer dan gemiddeld, maar veel meer mensen bleven toen in eigen land als gevolg van de coronapandemie.

Vermissingen

In 2022 zijn in totaal 983 personen als (tijdelijk) vermist geregistreerd. Dat aantal is bijna 13 procent lager dan in 2020 (1127), maar 2,6 keer zoveel als in 2021 (376). Voor Reddingsbrigade Nederland en haar partners meer dan voldoende reden om de campagne Omarm het 06-polsbandje! in alle kracht voort te zetten. Er zijn in 2022 meer hulpverleningen uitgevoerd aan watersporters dan aan baders en zwemmers; hierbij waren respectievelijk 828 personen (83 surfers, 224 kitesurfers, 521 vaartuigen) en 636 personen betrokken. Hulpverlening aan watersporters omvat daarmee ruim 10 procent van het totaalaantal.

Weersomstandigheden

Weersomstandigheden spelen een rol bij het jaarlijkse aantal hulpverleningen. 2022 bracht hitte, droogte en volop zonneschijn. De gemiddelde zomertemperatuur in De Bilt was 18,6 graden. Alleen de topzomers van 2003 en 2018 waren warmer, met een gemiddelde temperatuur van respectievelijk 18,7 en 18,9 graden. In 2022 werden 81 warme dagen genoteerd met een temperatuur van tenminste 20 graden. Normaal zijn dat er 64. Alleen de zomer van 2003 telde meer warme dagen (83). Elke augustusdag van 2022 was het boven de 20 graden, een record.

Foto's