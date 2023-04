Hoe plan je een weekmenu?

Het is niet per se moeilijk om een gerecht op tafel te krijgen. Wat vaak veel moeilijker is, is het bepalen van wat je op tafel wilt krijgen. Veel mensen hebben een gebrek aan inspiratie als het gaat om het koken van gerechten, waardoor ze continu hetzelfde eten. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat ze het gerecht saai vinden en toch iets anders willen proberen.

Je kunt hier rekening mee houden als je een weekmenu plant. Hierin zet je wat je elke dag van de week gaat eten, wat het kopen van boodschappen ook nog eens vereenvoudigt. In dit artikel lees je welke tips je kunt gebruiken om te plannen wat je de hele week eet.

Gebruik een planningsblad

Het is een goed idee om een maaltijdplanningsblad te gebruiken als je het weekmenu bepaalt. Je schrijft hierop eenvoudig de maaltijdideeën voor de week. Je kunt hiervoor op het internet kijken naar een geschikt formulier, maar je kunt dit blad natuurlijk ook zelf maken met simpelweg een pen en een stuk papier. Je hoeft immers niet meer te doen dan de dagen van de week op het papiertje te schrijven. Houd overigens wel ruimte over voor het boodschappenlijstje, al heb je dit niet eens nodig bij HelloFresh recepten plannen. De meeste boodschappen krijg je dan immers thuisbezorgd!

Kies een dag

Het is daarnaast verstandig om vooraf een dag te kiezen waarop je elke week weer het weekmenu maakt. Hierdoor vergeet je deze taak niet uit te voeren. Je doet er ook goed aan om op deze dag direct de meeste boodschappen te doen. Eventueel kun je zelfs al wat maaltijden klaarmaken die je vervolgens opwarmt wanneer je ze daadwerkelijk wilt opeten. De zaterdag is hiervoor vaak geschikt, al kan een andere dag voor jou mogelijk net wat beter zijn. Bepaal deze dag dus zelf!

Creëer thema avonden

Bovendien kan het leuk zijn om gebruik te maken van thema’s als je weekmenu’s plant. Zo is het bijvoorbeeld een leuk idee om elke maandag een Mexicaans gerecht te eten als je hiervan houdt. Woensdag zou dan bijvoorbeeld als thema de Italiaanse keuken kunnen hebben. Houden jullie van patat of pizza? Eet dit dan elke vrijdag. Door deze thema avonden te gebruiken, wordt het een stuk gemakkelijker om te bepalen wat je gaat eten. Je hoeft hierdoor immers minder inspiratie op te doen, terwijl je toch nog elke week iets anders eet.

Controleer je voorraad

Daarnaast doe je er goed aan om eerst even je voorraadkast, koelkast en vriezer open te trekken voordat je je weekmenu gaat maken. Je weet hierdoor precies wat je in huis hebt en kunt op basis hiervan bepalen wat je elke dag gaat eten. Als je groenten in de koelkast hebt die snel op moeten, moet je ze immers zo snel mogelijk na het maken van de weekmenu bereiden. Deze tip hoeft overigens niet als je een abonnement bij HelloFresh hebt. De meeste boodschappen worden dan thuisbezorgd, waardoor je niet echt een voorraad in huis hebt.

Foto's