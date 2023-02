Groningen- Zondagmiddag is er bij een scootermeeting op de Smirnofstraat een aanrijding plaatsgevonden. Hierbij is 1 persoon gewond geraakt.

Het slachtoffer wordt behandeld in de ambulance en wordt daarna meegenomen naar het ziekenhuis. De straat is afgesloten. De scooter die erbij hoorde is niet meer op locatie. Later meer info via een persbericht.

Foto's

