Maandelijkse sirenetest rond 12:00 uur geslaagd

Landelijk – Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden alle 4278 sirenes in Nederland getest. Zo ook op maandag 6 Oktober 2025.

De sirenes worden op iedere eerste maandag van de maand getest, zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval.

Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden. Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar loeien, is er sprake van alarm. Mensen moeten dan direct naar binnen, deuren en ramen sluiten en elektronische ventilatie uitzetten. Via radio of tv van regionale calamiteitenzenders wordt meer informatie gegeven.

Klachten over het niet horen van sirenes kunnen worden gemeld bij de regionale brandweer in uw veiligheidsregio. Sirenes gaan niet af op nationale herdenkings- of feestdagen. Werkte de sirene niet bij jou kijk dan op.

