Groningen – De wintertijd gaat dit weekeinde in. In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober 2024 wordt de klok een uur teruggezet.

Dat gebeurt om 03:00 uur, waardoor de zondag een uur langer duurt. In de ochtend is het daardoor langer licht en in de namiddag/avond is het een uur eerder donker.

