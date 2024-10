Valthermond (Dr.) – Een scooterbestuurder is zaterdagavond onderuitgegaan op het Zuiderdiep / Musselweg in Valthermond

De bestuurder raakte hierbij gewond en is onderzocht in de ambulance. Vervolgens is de bestuurder naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Foto's