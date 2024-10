Politie groots ingezet na vermoedelijke schietpartij bij woning Damsport, 1 aanhouding

Groningen – Zaterdagochtend vond er mogelijk een schietincident plaats bij een woning aan de Damsport, dit is vlakbij het Martini Ziekenhuis in Groningen. De politie had uit voorzorg de Paterswoldseweg deels afgesloten en was in groten getale aanwezig.



De Dienst Speciale Interventies (DSI) kwam eveneens ter plaatse, en agenten in kogelwerende vesten hebben een pand in de omgeving omsingeld, zo meldt een aanwezige persfotograaf.

Nog onduidelijkheid over gewonden

Rond 9.30 uur ontving de politie een melding van vermeende schoten aan de Damsport, aldus een woordvoerder. Hoewel nog niet bevestigd is dat er daadwerkelijk is geschoten, werd een arrestatieteam ingeschakeld om de situatie veilig te stellen.

Vooralsnog is niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij het incident. “Op dit moment hebben we geen informatie over mogelijke slachtoffers,” aldus de politiewoordvoerder. Het onderzoek naar de precieze toedracht is in volle gang. Later meer.

aanhouding

Er werd vrij snel een man overmeesterd en aangehouden. Sikkom meldt dat er gehoord was dat er meerdere schoten waren gelost.

