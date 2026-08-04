Brandweer verrast Leek met verkoelende actie tijdens tropische oefenavond (Video)

Leek – Waar de brandweer van Leek normaal gesproken op dinsdagavond een oefenavond houdt, kozen de vrijwilligers deze keer voor een bijzondere invulling. Vanwege de tropische temperaturen gingen zij rond 20.00 uur met de tankautospuit naar de Bosweg in Leek om inwoners verkoeling te bieden. Video Infoleek.

Met de nozzlehose en een lagedrukstraal werd een grote waterboog gemaakt waar jong en oud dankbaar gebruik van maakte. Kinderen speelden enthousiast in het water, terwijl ook veel volwassenen, automobilisten, motorrijders en fietsers even onder de verkoelende waterstraal doorgingen.

De brandweer haalde het water uit een put die in verbinding staat met de haven van Leek. Hierdoor kon er volop water worden gegeven zonder gebruik te maken van het drinkwaternet.

De actie trok veel bekijks en zorgde voor een gezellige sfeer aan de Bosweg. Veel inwoners spraken hun waardering uit voor het initiatief van de brandweer, die hun gebruikelijke oefenavond op deze manier combineerde met een mooie verkoelingsactie voor het dorp.

Na ongeveer een uur zat de actie erop en keerde de brandweer terug naar de kazerne. De bijzondere invulling van de oefenavond werd door veel aanwezigen als een geslaagd initiatief ervaren.

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