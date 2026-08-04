Laatste open dag Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer “Kleinemeersterstraat – het was fijn”

Sappemeer – Op zaterdag 8 augustus 2026 organiseert het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer een feestelijke en bijzondere open dag onder de titel “Kleinemeersterstraat – het was fijn”. Bezoekers zijn van harte welkom om nog één keer te genieten van een dag vol historische voertuigen, muziek en activiteiten voor jong en oud.

Om 10.00 uur wordt de open dag officieel geopend door wethouder Bos en Marc Bakker, medeoprichter van het Brandweermuseum. Aansluitend vertrekt om 10.15 uur een indrukwekkende rondrit met maar liefst 60 historische brandweer- en oldtimervoertuigen.

Route rondrit

De stoet rijdt via de volgende route:

De Vosholen – Borgecompagniesterstraat – Noorderstraat – Hoofdstraat – Meint Veningastraat – Gorechtlaan – Troelstralaan – Van der Duyn van Maasdamweg – Abraham Kuypersingel – De Vosholen.

Na afloop van de rondrit worden de voertuigen opgesteld aan De Vosholen, waar bezoekers ze van dichtbij kunnen bewonderen.

Volop activiteiten

Naast de indrukwekkende collectie historische brandweervoertuigen is er de hele dag van alles te beleven.

Voor kinderen zijn er onder andere:

een 17 meter lange stormbaan;

een brandweerspringkussen;

een skelterbaan;

het bekende brandweerspuitspel.

Ook aan de muzikale omlijsting is gedacht. Gedurende de dag treden Warntje Brugge, Be Schmaal (vanaf 13:00 uur), Jetta Post en Fries Wolma van 10:00 tot 13:00 uur) live op en zorgen zij voor een gezellige sfeer.

Parkeren

Bezoekers kunnen gratis parkeren bij Nijburg Luchttechniek aan De Vosholen. Vanaf daar rijdt de hele dag een pendelbus van het Nationaal Busmuseum van en naar het Brandweermuseum.

Iedereen is welkom

De laatste open dag is een mooie gelegenheid om nog één keer het Brandweermuseum te bezoeken, de historische collectie te bekijken en te genieten van een gezellige dag voor het hele gezin.

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 8 augustus 2026

Locatie: Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer, Kleinemeersterstraat

Opening: 10.00 uur

Start rondrit: 10.15 uur

Parkeren: Nijburg Luchttechniek, De Vosholen (gratis)

Pendelbus: De hele dag verzorgd door het Nationaal Busmuseum.

Voor meer informatie kunt u terecht op de Facebookpagina van het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer.

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