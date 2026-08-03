Politie grijpt in bij illegale voertuigsamenkomst in Farmsum en Eemshaven

Farmsum – De politie heeft zondagmiddag op last van de burgemeesters van de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland ingegrepen bij een illegale samenkomst van auto’s, motoren, quads en scooters. Rond het middaguur kwamen circa tweehonderd personen met tientallen voertuigen bijeen op het Metaalpark in Farmsum.



Bezoekers gaven aan dat er plannen waren om te racen en burn-outs uit te voeren. Politiemensen en handhavers sloten de in- en uitvalswegen af om een grootschalige controle uit te voeren.

Nadat de groep in Farmsum werd weggestuurd, verplaatste een deel van ongeveer veertig tot vijftig personen zich naar de Eemshaven. Ook daar greep de politie snel in en verlieten de aanwezigen het terrein.

In totaal zijn er tijdens de actie 108 voertuigen en 82 personen gecontroleerd en zijn er diverse bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Eén persoon is aangehouden vanwege een openstaande gevangenisstraf. Dat meldt RTVNoord

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